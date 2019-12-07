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В сухом остатке: знаменитый водопад Виктория под угрозой исчезновения

Изменение климата уже привело к обмелению одного из природных чудес Африки
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В Африке обмелел водопад Виктория
Фото: REUTERS/Staff
Продолжающаяся несколько месяцев засуха привела к катастрофическому обмелению знаменитого водопада Виктория. Экологи бьют тревогу и дают самые мрачные прогнозы. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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В Африке обмелел водопад Виктория
Фото: REUTERS/Staff
Власти Замбии отмечают, что сток воды в этом году оказался самым низким по объему за 25 лет наблюдений
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В Африке обмелел водопад Виктория
Фото: REUTERS/Staff
Засуха угрожает и множеству животных, использовавших питающие водопад источники для водопоя
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В Африке обмелел водопад Виктория
Фото: Getty Images/NurPhoto/Oleksandr Rupeta
Замбия и Зимбабве опасаются значительного снижения притока туристов к водопаду
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В Африке обмелел водопад Виктория
Фото: Depositphotos
Водопад находится на границе Замбии и Зимбабве, а вверх по течению Замбези расположена ГЭС «Кариба», снабжающая электричеством обе страны. Обмеление Замбези уже привело к перебоям в энергоснабжении
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В Африке обмелел водопад Виктория
Фото: Getty Images/Bloomberg/Cynthia R Matonhodze
Засуха в Зимбабве привела к неурожаю. Правительство обратилось с просьбой о международной помощи в объеме $464 млн
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В Африке обмелел водопад Виктория
Фото: Getty Images/Bloomberg/Cynthia R Matonhodze
Работающие еще кое-где общественные артезианские скважины помогают местному населению выживать в условиях небывалой засухи
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В Африке обмелел водопад Виктория
Фото: Depositphotos
Пышная растительность на берегах Замбези постепенно превращается в сухостой
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В Африке обмелел водопад Виктория
Фото: Global Look Press/Arco Images/F. Scholz
Так выглядел 108-метровый водопад еще в 2017 году
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В Африке обмелел водопад Виктория
Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Thomas Sbampato
Сегодня Виктория всё больше напоминает пустынный ландшафт
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