Горячим в снег: что происходит в Турции зимой

Турция — страна, расположенная на пересечении всех важный путей, издревле соединяющих Европу с Азией. Помимо чрезвычайно интересной истории, она обладает уникальным набором природных богатств — омывается четырьмя морями, вмещает несколько горных систем, в том числе знаменитый Арарат, занимает седьмое место в мире по количеству термальных источников. У иностранцев чаще всего она ассоциируется с горячим южным солнцем и пляжным отдыхом. Однако зимой этот горный край не менее прекрасен и может предложить множество интересных и увлекательных занятий. Что происходит в Турции в холодное время года, как проводят время местные жители и чем здесь можно заняться в период новогодних каникул — в фотогалерее «Известий»