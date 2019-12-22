Горячим в снег: что происходит в Турции зимой

Турция — страна, расположенная на пересечении всех важный путей, издревле соединяющих Европу с Азией. Помимо чрезвычайно интересной истории, она обладает уникальным набором природных богатств — омывается четырьмя морями, вмещает несколько горных систем, в том числе знаменитый Арарат, занимает седьмое место в мире по количеству термальных источников. У иностранцев чаще всего она ассоциируется с горячим южным солнцем и пляжным отдыхом. Однако зимой этот горный край не менее прекрасен и может предложить множество интересных и увлекательных занятий. Что происходит в Турции в холодное время года, как проводят время местные жители и чем здесь можно заняться в период новогодних каникул — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Huseyin Yildiz
Климат в разных частях Турции очень разнообразен — от тропического пустынного на юго-востоке и очень мягкого даже зимой у средиземноморского побережья до континентального со снежными и холодными зимами в центральной части
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Huseyin Yildiz
Такую Турцию зимой сложно отличить от какой-нибудь сибирской глубинки, где дети через бескрайние снега пробираются в школу в соседнюю деревню
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Serdar Yigit
Тем не менее многие иностранцы находят свое очарование в этом и едут в Турцию именно зимой — жара не мешает осматривать многочисленные исторические объекты, во время прогулок можно вдоволь надышаться свежим морозным горным воздухом, а для некоторых развлечений снег просто необходим
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Sayim Harmanci
Главные природоохранные зоны и национальные парки страны обычно расположены рядом с культурно-историческими достопримечательностями, что позволяет совместить прогулки на природе с активным отдыхом и осмотром исторических объектов
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Huseyin Yildiz
Самая необычная природоохранная зона Турции — Национальный парк Улудаг. Одноименная гора покрыта густым хвойным лесом, с ноября по апрель здесь лежит снег, хотя среднегодовая температура составляет +16 °С. Здесь можно увидеть десятки видов редких растений и бабочек, более 90 видов птиц, 20 из них — хищные. При этом здесь же расположен один из крупнейших горнолыжных курортов страны, проложено множество конных и пеших маршрутов, есть участки для скалолазания
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Omer Urer
Кроме Улудага на территории Турции действуют еще несколько горнолыжных курортов: Паландокен, Сарыкамыш, Карталкая. Местные склоны вряд ли будут интересны опытным экстремалам, они скорее подходят для комфортного неторопливого катания с детьми по красивейшим лесистым трассам. В горных отелях здесь часто можно встретить all inclusive, в который входят и питание, и напитки, и ски-пасс, а по вечерам — турецкая баня, термальные источники, бассейн
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Emin Gurbuz
Зима — лучшее время для поклонников гастротуризма. Турецкая кухня необычайно богата и разнообразна — она впитала в себя древние арабские, греческие, тюркские, армянские традиции приготовления блюд
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Serdar Yigit
Большое разнообразие мясных блюд и способов их приготовления передавалось из поколения в поколение от предков, кочевников и животноводов. Наряду с простой и понятной народной кухней развивалась и кухня для аристократов, требующая от повара особого мастерства. Здесь существует множество способов приготовления мяса и рыбы, молочных блюд, овощей и фруктов, которые будут интересны как специалистам, так и гурманам. Мировую славу завоевали и турецкие десерты, состоящие чаще всего из меда, орехов, фруктов, выпечки в самых разнообразных сочетаниях
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Serdar Yigit
Согреться после увлекательной прогулки поможет чашечка турецкого кофе или ароматного чая, а также бокал местного вина или стаканчик ракы — национального крепкого спиртного напитка, приготовленного из винограда с добавлением аниса
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Gultekin Yetgin
В Турции насчитывается 18 объектов, которые входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Исторические кварталы Стамбула и древние города Хаттусас и Иераполис, Национальный парк Гёреме и пещерные города Каппадокии, источники Памуккале, археологические памятники Трои и мечеть Селимие — лишь малая часть культурных богатств страны
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Sidar Can Eren
Турция занимает шестое место в мире среди самых популярных туристических направлений — только из России в прошлом году на отдых в эту страну отправилось почти 6 млн человек
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