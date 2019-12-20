Шимпанзе научились «играть» рок-музыку на деревьях

Немецкие антропологи узнали, что шимпанзе любят бросать камни в деревья ради получения звука и сопровождают это криками.

Как говорится статье в Biology Letters, для этого ученые изучили деревья в одном из африканских заповедников. Выяснилось, что ребристый бомбакс, в который обезьяны любят кидаться камнями, издает звук ниже, а звучит дольше.

Отмечается, что ученые провели эксперимент, кидая в деревья камни и записывая звуки. Так, самыми звучными оказались деревья с досковидными корнями — чуть плоскими корнями, которые располагаются достаточно высоко над почвой.

Исследователи предполагают, что шимпанзе бросают камни об деревья именно для получения звука. С одной стороны, это может быть средством коммуникации, а с другой — средством создания своеобразной рок-музыки.

Британские и немецкие психологи ранее выяснили, что малыши до двух лет используют те же жесты, что и человекообразные обезьяны. А шотландские ученые сообщили, что дружелюбные самцы шимпанзе живут дольше своих агрессивных собратьев.