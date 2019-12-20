Роспотребнадзор для рекомендации по покупке меховых изделий

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, на что стоит обратить внимание при выборе меховых изделий.

Как говорится в сообщении на сайте ведомства, выбирая изделия из меха, нужно убедиться о наличии контрольного знака (КИЗ). Отмечается, что это бланк строгой отчетности, на микросхеме которого содержится уникальный номер, присваиваемый изделию.

Так, если изделие отечественного производства, то КИЗ будет иметь зеленый цвет, для импортных меховых изделий — красный. Он может быть вшит в шов изделия с изнаночной стороны, приклеен на маркировочный ярлык или навешен в петличное отверстие.

Убедиться в соответствии КИЗ можно на сайте Центра развития перспективных технологий. После ввода уникального номера покупателю будет доступна информация о производителе, виде меха и бренде. Продажа немаркированных изделий из меха незаконна.

Ранее стало известно, что в американском штате Калифорния примут ряд мер, направленных на защиту животных, в том числе запрет на продажу и изготовление меховых изделий, а также на использование животных в цирках.