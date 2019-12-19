В Совфеде прокомментировали продление санкций ЕС против России

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров призвал спокойно относиться к антироссийским санкциям со стороны Евросоюза.

«Думаю, что это такая рутинная процедура, которая повторяется каждые полгода. Сначала собираются послы и выносят свои решения, потом главы МИД. К этому надо относиться спокойно», — заявил он RT в четверг, 19 декабря.

Он отметил, что санкционное давление на Россию должно прекратиться в обозримом будущем, но «не так быстро, как хотелось бы».

«Весь этот процесс может прекратиться только тогда, когда Соединенные Штаты отпустят своих коллег из Евросоюза в свободное плавание», — заключил Джабаров.

Ранее в четверг Совет Евросоюза единогласно принял решение о продлении экономических санкций в отношении России, срок действия которых истекает в январе 2020 года.

В документе сказано, что причиной для продления мер в отношении России стало невыполнение Минских соглашений. Отмечается также, что санкции затронут финансовый, энергетический и оборонный сектора экономики.