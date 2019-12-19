Большая пресс-конференция Путина длилась более четырех часов

Большая пресс-конференция президента России Владимиру Путина длилась 4 часа 18 минут. Об этом в четверг сообщили «РИА Новости».

Нынешняя пресс-конференция по традиции началась в 12:00 мск. За более чем четыре часа Путин ответил на 77 вопросов. На пресс-конференцию аккредитовано рекордное количество журналистов — 1895 представителей российских и зарубежных СМИ.

Большие пресс-конференции Путина проводится с 2001 года. Нынешняя стала 15-й по счету. Рекордная по длительности пресс-конференция прошла в 2008 году — тогда Путин разговаривал с журналистами 4 часа 40 минут.

Предыдущая большая пресс-конференция Путина, на которую были аккредитованы 1702 журналиста, состоялась 20 декабря 2018 года. Мероприятие продлилось 3 часа 43 минуты, за это время глава государства ответил на 53 вопроса представителей СМИ. Тогда трансляцию посмотрели более 6,7 млн человек старше 18 лет.