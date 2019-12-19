Научно-образовательный центр генеалогии решили создать в Якутии

Научно-образовательный центр генеалогии появится в Якутии в 2020 году, сообщил директор общественной организации «НИИ генеалогии и этнологии народов Севера» Константин Аргунов.

Якутские исследователи создадут единую систему электронных архивов родословия жителей республики, а также истории населенных пунктов. Национальная библиотека Якутии получит более 600 оцифрованных документов посемейных списков всероссийской переписи населения 1926–1928 годов. Проект будет продолжен в 2020 году, доступ к архивным документам получат в районах республики, передает ИА YakutiaMedia со ссылкой на ТАСС.

«Создание такого центра — не ежесекундное дело, будем продумывать работу, формировать ученый совет. В 2020 году мы будем готовить положение научно-образовательного центра генеалогии», — сказал Аргунов.

Ранее глава Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин рассказал, как узнать о происхождении рода по своей фамилии и какие из них сегодня самые распространенные. По словам ученого, столетия назад фамилии, в частности, образовывались по какому-нибудь отличительному признаку человека вроде черт характера или внешности.