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Автомобиль сбил женщину с двумя детьми в Саратове

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Саратове женщина с двумя детьми попали под колеса автомобиля. Об этом сообщили ТАСС в министерстве здравоохранения Саратовский области в четверг, 19 декабря.

«В результате наезда автомобиля госпитализированы женщина и двое детей, все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести», — рассказал источник агентства.

Как пишет «КП-Саратов», авария произошла на пешеходном переходе возле одного из домов по улице Клочкова в районе СГТУ.

Сайт «Версия Саратов» со ссылкой на областную службу спасения, сообщил, что водитель Mitsubishi сбил двух восьмилетних детей и 38-летнюю женщину. Реанимационная бригада облспаса доставила детей и пострадавшую в 3-ю городскую больницу.

Издание «Четвертая власть» отмечает, что водитель задел еще одну женщину, но она отказалась от госпитализации.

В Госавтоинспекции уточнили, что за рулем находился 29-летний мужчина. Сейчас все обстоятельства и подробности ДТП выясняются.

18 декабря мужчина погиб при наезде двух автомобилей в Приморье. Один из водителей скрылся с места происшествия. 17 декабря в Магадане иномарка насмерть сбила мужчину. ДТП произошло, когда пострадавший пытался перейти проезжую часть.

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