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Роналду сравнил себя с игроком NBA Джорданом

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Фото: instagram.com/cristiano
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Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду после гола в эффектном прыжке сравнил себя в известным американским баскетболистом Майклом Джорданом. Об этом футболист написал на своей странице в Instagram в четверг, 19 декабря.

В матче 17-го тура чемпионата Италии 18 декабря ФК «Ювентус» сыграл с «Сампдорией» и одержал победу со счетом 2:1. Победный гол в ворота соперников отправил звездный португалец, подпрыгнув на 71 см, отмечает телеканал «Звезда». По словам экспертов, во время удара головой Роналду находился на высоте 256 см от поля.

Автором второго гола стал нападающий Пауло Дибала. Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри высказался о забитых в матче мячах.

«Гол Дибалы был потрясающим, как и мяч, забитый Роналду. Сложилось такое ощущение, что он висел в воздухе бесконечно», — цитирует специалиста «Газета.ру».

Как отмечает «Федеральное агентство новостей», в текущем сезоне Серии А Роналду сыграл в 14 матчах, в его активе 10 голов и одна голевая передача.

Майкл Джорlан — шестикратный чемпион НБА, двукратный олимпийский чемпион. За свои прыжки и способность надолго «зависать» в воздухе Джордан получил неофициальное прозвище «Его воздушество».

В ноябре СМИ сообщили о свадьбе Криштину Роналду и его подруги Джорджины Родригес. По информации журналистов, церемония прошла в Марокко.

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