«Ювентус» уступил «Лацио» и потерпел первое поражение в сезоне

Туринский футбольный клуб «Ювентус» проиграл римскому «Лацио» в гостевом матче 15-го тура чемпионата Италии. Встреча, состоявшаяся 7 декабря, закончилась со счетом 1:3.

В составе «Ювентуса» гол забил Криштиану Роналду на 25-й минуте, передает ТАСС.

У «Лацио» отличились Луис Фелипе (45+1), Сергей Милинкович-Савич (74) и Фелипе Кайседо (90+5).

Это первое поражение «Ювентуса» в текущем сезоне во всех турнирах. До этого на счету команды было 15 побед и четыре ничьи.

6 ноября «Ювентус» победил московский «Локомотив» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.