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Президент Татарстана вручил ключи от автомобилей лучшим главам поселений

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Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов вручил ключи от новых автомобилей Chevrolet Niva сотне лучших руководителей поселений. Церемония награждения состоялась на площадке перед зданием госсовета республики в Казани.

Глава республики отметил, что подводить итоги смотр-конкурса среди муниципальных образований в преддверии съезда Совета муниципальных образований стало традицией. Он поблагодарил всех за работу и заявил, что правительство и дальше будет опираться на муниципалитеты, «особенно на поселения». Об этом пишет ИА «Татар-информ».

В ходе церемонии председатель Совета муниципальных образований Экзам Губайдуллин поблагодарил руководство республики за поддержку органов местного самоуправления.

В свою очередь глава Восточного сельского поселения Бугульминского района Лилия Исмагилова заявила, что благодаря республиканским программам, нацпроектам, грантам, удается справляться с задачей повышения качества жизни населения, в том числе на селе.

В конце ноября сообщалось, что в Республике Татарстан планируют в два раза увеличить количество квартир, выдаваемых детям-сиротам и детям, которые остались без попечения родителей.

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