Президент Татарстана вручил ключи от автомобилей лучшим главам поселений
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов вручил ключи от новых автомобилей Chevrolet Niva сотне лучших руководителей поселений. Церемония награждения состоялась на площадке перед зданием госсовета республики в Казани.
Глава республики отметил, что подводить итоги смотр-конкурса среди муниципальных образований в преддверии съезда Совета муниципальных образований стало традицией. Он поблагодарил всех за работу и заявил, что правительство и дальше будет опираться на муниципалитеты, «особенно на поселения». Об этом пишет ИА «Татар-информ».
В ходе церемонии председатель Совета муниципальных образований Экзам Губайдуллин поблагодарил руководство республики за поддержку органов местного самоуправления.
В свою очередь глава Восточного сельского поселения Бугульминского района Лилия Исмагилова заявила, что благодаря республиканским программам, нацпроектам, грантам, удается справляться с задачей повышения качества жизни населения, в том числе на селе.
В конце ноября сообщалось, что в Республике Татарстан планируют в два раза увеличить количество квартир, выдаваемых детям-сиротам и детям, которые остались без попечения родителей.