Сервис жалоб на коррупцию запустили для бизнесменов в Татарстане

В Татарстане запустили сервис жалоб на факты коррупции «За бизнес». Предполагается, что с помощью проекта государственные органы будут получать информацию обо всех правонарушениях и коррупции на местах.

Как сказал министр цифрового развития госуправления, информационных технологий и связи республики Айрат Хайруллин, любой бизнесмен сможет рассказать о фактах неправомерного преследования со стороны сотрудников правоохранительных органов. Они бывают, «когда приходят люди, наделенные властью, и заводят фиктивные дела», цитирует министра ИА «Татар-информ».

Все обращения будут передаваться в центральный аппарат МВД. К системе также подключили Следственный комитет и Генпрокуратуру России. Работу сервиса контролирует помощник президента Андрей Белоусов.