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Около 300 л домашнего вина украли у жительницы Тульской области

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В городе Узловая Тульской области у женщины из сарая украли порядка 300 л домашнего вина. Похитителя задержали, им оказался представитель цыганского этноса.

Как пишет ИА «Тульские известия» со ссылкой на УМВД по Тульской области, злоумышленник узнал, что женщина хранит в подсобном помещении вино. Он проломил стену сарая и вынес оттуда бутылки с самодельным алкогольным напитком.

После жалобы в полицию сотрудники отдела МВД стали опрашивать местных жителей и выяснили приметы подозреваемого. Они задержали 21-летнего безработного, который сознался в содеянном. Похищенное вино у него изъяли.

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