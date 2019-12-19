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Белоруссия завезет ядерное топливо на БелАЭС в I квартале 2020 года

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Фото: ТАСС/Виктор Драчев
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Ядерное топливо на Белорусскую атомную электростанцию (БелАЭС) планируется завезти в первом квартале 2020 года. Об этом заявил заместитель главы Министерства энергетики Белоруссии Михаил Михадюк в четверг, 19 декабря.

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«Вы знаете, это не панацея — завезти ядерное топливо, мы уже к завозу практически готовы... Завезем его мы за месяц — полтора до начала физического пуска для того, чтобы не сдерживать темп работ, который на сегодня остался на первом энергоблоке. Да, мы в первом квартале топливо завезем», — цитирует «РИА Новости» Михадюка.

АЭС будет состоять из двух энергоблоков с реакторными установками ВВЭР-1200. Для строительства БелАЭС выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения «три плюс» с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным нормам безопасности.

28 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости подумать о более серьезной наземной защите Белорусской атомной электростанции. Соответствующее заявление он сделал, ознакомившись с докладом силовых структур о военно-политической обстановке, рисках, угрозах для Белоруссии.

В ноябре 2018 года премьер-министр Белоруссии Сергей Румас посетил с главой «Росатома» строящуюся АЭС. Румас выразил удовлетворение ходом работ на площадке.

Первая атомная станция в Белоруссии строится недалеко от города Островец Гродненской области при участии российских специалистов. В июле 2017 года глава «Росатома» Алексей Лихачев подтвердил, что объект сдадут в срок — в 2020 году.

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