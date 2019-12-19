Легендарному советскому танку Т-34 исполнилось 80 лет. Первый раз он поступил на вооружение Красной Армии 19 декабря 1939 года. Об этом говорится в сообщении «Уралвагонзавода», поступившем в «Известия».

В годы Великой Отечественной войны на Уральском танковом заводе №183 (сейчас «Уралвагонзавод») было собрано 25 914 боевых машин. С мая 1942 года каждые 30 минут с конвейера сходил один Т-34.

В 1942 году был разработан и запущен в серийное производство огнеметный вариант танка ОТ-34-76. В январе 1944 года приняли на вооружение танк Т-34-85.

«Обе эти машины есть в коллекции Выставочного комплекса «Уралвагонзавода». Они в отличном состоянии и не раз становились участниками городского Парада Победы. Последний Т-34-85 сошел с заводского конвейера в феврале 1946 года», — отметили производители.

Накануне юбилея Т-34-85, выпущенный в 1945 году на «Уралвагонзаводе», продемонстрировал представителям СМИ свои блестящие ходовые возможности.

В начале декабря американское издание The National Interest обратило внимание на уникальную советскую разработку танка под кодовым названием «Объект 279». 60-тонный прототип был создан в 1950-х годах как машина, способная вести бои даже после ядерного взрыва.