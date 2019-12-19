Су-30СМ и Су-24М провели в Крыму учебные бои

Летчики авиации Черноморского флота провели в небе над Крымом учебные бои. Об этом в четверг, 19 декабря, сообщил «Интерфакс».

«Летчики за штурвалами многоцелевых истребителей Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24М провели воздушные дуэли в небе над Крымом», — говорится в сообщении флота. Пилоты выполнили полеты по одиночному плану, в составе пар и звеньев. Были отработаны элементы сложного пилотажа.

Всего в отработке учебно-боевых задач было задействовано шесть самолетов из состава полка морской авиации и противовоздушной обороны. Пилотировали самолеты молодые летчики, которые недавно окончили профильные вузы военного ведомства.

В сентябре житель Крыма снял на видео полет истребителя Су-27 в каньоне у плато Мангуп в Крыму. Пилот маневрировал в горах, а после стремительно набрал высоту.