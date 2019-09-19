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Появилось видео с пролетевшим между гор в Крыму Су-27

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Житель Крыма снял на видео полет российского истребителя Су-27 в каньоне у плато Мангуп в Крыму. На кадрах видно, что пилот маневрировал в горах, а после стремительно набрал высоту.

«Первый раз вижу, чтобы так «сушка» маневрировала в горах», — написал пользователь @sania_kurdoglo в Instagram.

Как пояснил руководитель отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулев, полеты военных летчиков в крымских горах носят плановый тренировочный характер.

«В соответствии с курсом подготовки летчиков и планом подготовки на 2019 учебный год пилоты отрабатывают полеты с элементами простого пилотажа в условиях горной местности», — сказал он в интервью «Крыминформ».

По словам Рулева, подобные тренировки будут продолжаться в течение месяца.

13 августа в Сети появилось видео, на котором российский истребитель Су-27 отгоняет истребитель НАТО от самолета министра обороны России Сергея Шойгу.

Су-27 — это советский и российский многоцелевой всепогодный сверхзвуковой тяжелый истребитель четвертого поколения. Первый полет прототипа самолета состоялся в 1977 году. В 1982 году истребителя начали поступать в авиационные части, с 1985 года началась их эксплуатация. Су-27 является одним из основных самолётов ВВС России, его модификации состоят на вооружении в странах СНГ, Индии, Китае и других.

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