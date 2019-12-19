Боксер в ЮАР выпал из ринга до начала боя и попал на видео
Чемпион ЮАР по боксу в супертяжелом весе Руанс Виссер получил травму перед титульным поединком в Кейптауне.
Виссер должен был встретиться с Тианом Фиком, однако перед началом боя выпал из ринга, и поединок был отменен. Момент падения сняли на видео.
На кадрах видно, как супертяжеловес проверяет канаты на прочность. В этот момент один из них оборвался, и боксер оказался на полу. Отмечается, что Виссер избежал тяжелых травм.
Испанский кикбоксер Хосе Мария Кеведо ранее был отправлен в нокаут, однако затем посчитал себя победителем поединка. Испанец упал на ринг в бою против француза Хакима Кетаибы, который нанес сопернику несколько точных ударов в голову.
Когда Кеведо пришел в себя, то решил, что победил, и принялся приветствовать зрителей. При этом изначально испанец пошел в противоположную от ринга сторону, и тренерам пришлось направить спортсмена обратно.