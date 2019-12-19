Боксер в ЮАР выпал из ринга до начала боя и попал на видео

Чемпион ЮАР по боксу в супертяжелом весе Руанс Виссер получил травму перед титульным поединком в Кейптауне.

Виссер должен был встретиться с Тианом Фиком, однако перед началом боя выпал из ринга, и поединок был отменен. Момент падения сняли на видео.

На кадрах видно, как супертяжеловес проверяет канаты на прочность. В этот момент один из них оборвался, и боксер оказался на полу. Отмечается, что Виссер избежал тяжелых травм.

Crazy stuff in Cape Town today as SA heavyweight champion Ruann Visser is bizarrely injured before a punch is thrown. pic.twitter.com/jZCIZg2ZV1 — Clinton van der Berg (@ClintonV) December 16, 2019

Испанский кикбоксер Хосе Мария Кеведо ранее был отправлен в нокаут, однако затем посчитал себя победителем поединка. Испанец упал на ринг в бою против француза Хакима Кетаибы, который нанес сопернику несколько точных ударов в голову.

Когда Кеведо пришел в себя, то решил, что победил, и принялся приветствовать зрителей. При этом изначально испанец пошел в противоположную от ринга сторону, и тренерам пришлось направить спортсмена обратно.