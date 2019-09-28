Кикбоксер очнулся после нокаута и посчитал себя победителем боя

Испанский кикбоксер Хосе Мария Кеведо был отправлен в нокаут, однако затем посчитал себя победителем поединка.

Испанец упал на ринг в бою против француза Хакима Кетаибы, который нанес сопернику несколько точных ударов в голову. Когда Кеведо пришел в себя, то решил, что победил, и принялся приветствовать зрителей. Видео эпизода появилось в YouTube.

При этом изначально испанец пошел в противоположную от ринга сторону, и тренерам пришлось направить спортсмена обратно. По словам комментаторов соревнований, полностью дезориентированный Кеведо оказался в «параллельной реальности».

29 августа стало известно, что бывший чемпион UFC в двух дивизионах Би Джей Пенн оказался нокаутирован в уличной драке. У 40-летнего бойца, который проводил время в одном из баров на Гавайях, произошел конфликт с одним из посетителей.