Реакция зрителя на нокаут стала мемом в сети

Боксер пропускает сокрушительный хук справа, от которого даже его уши трясутся. Чистый нокаут, но не менее яркой стала реакция одного из зрителей в зале.

За день ролик собрал 3,5 млн просмотров, а эмоциональная реакция мужчины в костюме стала новым мемом.