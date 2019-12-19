Прямой эфир

Пенсионерка устроила взрыв в Москве из-за рецепта по интернету

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пенсионерка устроила взрыв в Москве во время приготовления домашней наливки по рецепту из интернета. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения сообщает агентство городских новостей «Москва».

65-летняя женщина вливала спирт в кипящий раствор, но из-за мгновенного испарения он превратился в спиртовое облако. В результате, достигнув газовой горелки, он воспламенился.

Пенсионерка получила ожоги трети поверхности тела, ее доставили в ожоговый центр Городской клинической больницы им. Ф.И. Иноземцева и оказали помощь.

Сохранить пациентке жизнь удалось только благодаря массивной медикаментозной терапии, хирургической обработке ран, специальному питанию, наркозам, очищению крови и искусственной вентиляции легких.

Отмечается, что подобные случаи далеко не единичны. Незадолго до поступления пожилой пациентки из того же ожогового центра был выписан другой пациент со схожей картиной получения травм.

В сентябре в Китае школьница погибла при попытке воспроизвести рецепт из интернета. Находившаяся вместе с ней подруга получила ожоги. Девочки решили приготовить попкорн по рецепту популярной в Китае девушки-блогера Ms Yeah.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Петербурге годовалый мальчик выпил уксус и получил ожог
Пенсионер скончался от ожогов после прорыва трубы в Петербурге

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019