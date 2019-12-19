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В Москве построят самую высокую жилую башню в Европе

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Строительство башни One Tower, которая станет самой высокой жилой башней в Европе, идет по графику и завершится через несколько лет. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин на своей странице в Instagram.

Небоскреб, который возводится в «Москва-Сити», будет иметь форму скошенной призмы с градиентными стеклянными фасадами, его высота 405 м. Всего в здании предусмотрены 101 надземный этаж и три подземных этажа. One Tower будет на 33 м выше, чем соседняя «Башня Федерации». В здании разместится жилье, торговые площади и офисы, а также большая подземная парковка, пишет сетевое издание m24.ru.

15 ноября аналитики консалтинговой компании Cushman & Wakefield подсчитали стоимость всех небоскребов в «Москва-Сити». 16 октября стало известно, что в ресторане на 84-м этаже башни «Око» в «Москва-Сити» открыли площадку для регистрации брака.

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