В Польше выразили надежду на новое соглашение по транзиту газа с РФ

В Польше выразили надежду, что российская сторона захочет подписать новое соглашение на транзит газа по польскому участку Ямальского газопровода.

Об этом заявил глава польского энергетического концерна PGNiG Петр Возняк в материале, который вышел в среду, 18 декабря, в Gazeta Polska Codziennie.

Возняк напомнил, что 18 мая 2020 года истекает контракт на транзит российского газа, заключенный между «Газпромом» и компанией «ЕвроПолГаз».

По его словам, российская сторона за два года не подтвердила, будет ли продолжать транзит газа из России через Польшу в Германию после мая 2020 года.

Он надеется, что Россия и «Газпром» захотят подписать новый контракт. Однако он считает, что возможное соглашение выгодным для страны не будет.

Ранее в PGNiG заявили, что готовы к прекращению транзита российского газа в Европу через Украину.

29 августа PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому Польша планирует поставлять Украине сжиженный природный газ, закупаемый у США. Польша, США и Украина подписали газовое соглашение 31 августа.