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Минобороны опровергло сообщения о полете бомбардировщиков над Ираном

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Министерстве обороны России опровергли сообщения о полете бомбардировщиков над Ираном. Об этом сообщает «РИА Новости» в среду, 18 декабря.

«Информация одного из израильских интернет-ресурсов о якобы полетах российских бомбардировщиков в иранском воздушном пространстве — фейк», — цитирует сообщение ведомства «РИА Новости» в среду, 18 декабря.

16 декабря интернет-ресурс Debkafile сообщил, что бомбардировщики РФ якобы пересекли иранское воздушное пространство. Их целью было выполнение боевых заданий в Сирии в ответ на сотрудничество ВВС США и Израиля.

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Секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани подчеркнул, что самолеты пролетали над территорией страны, не проводя операций по заправке. По его словам, выбрали они этот маршрут, чтобы сократить путь в Сирию.

Шамхани отметил, что это были российские бомбардировщики большой дальности Ту-22М. Однако авторы статьи отмечают, что Россия и Иран могли договориться об использовании воздушного пространства Тегерана для выполнения операций в Сирии. При этом не уточняется, пользовались ли российские военные иранскими авиабазами или нет.

Вместе с тем, как сообщают источники Debkafile, в ноябре министр обороны Ирана Хоссейн Дехкан заявил, что Тегеран может снова разрешить России использовать авиабазу «для воздушной кампании против террористов, если возникнет такая необходимость».

Их собеседники трактуют этот новый шаг в ирано-российском сотрудничестве как результат растущего партнерства между США и Израилем.

Ту-22М — советский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Он предназначен для ведения боевых действий в оперативных зонах сухопутных и морских театров военных действий с целью уничтожения подвижных и неподвижных, радиолокационно-контрастных и площадных, видимых и невидимых целей (объектов) ракетами и бомбами днем и ночью в простых и сложных метеорологических условиях.

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