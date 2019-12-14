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Помпео предупредил Иран об ответе на атаки против США и их союзников

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Фото: TASS/imago images/Mauersberger
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Соединенные Штаты «решительно отреагируют» на любые действия Ирана против американцев или их союзников. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в Twitter.

В своем сообщении глава американской дипломатии отметил, что США осуждают проведенную на этой неделе атаку на иракских солдат, за которую ответственен Иран. Также Соединенные Штаты предупредили, что намерены «решительно» ответить, если Иран и его доверенные лица нанесут вред персоналу США или их иракским партнерам.

Согласно заявлению Помпео на сайте Госдепа, 9 декабря подконтрольные Ирану силы нанесли ракетный удар по иракскому объекту, расположенному на территории международного аэропорта Багдада, в результате которого пять иракских солдат получили ранения. За этим, по его словам, последовало ракетное нападение на аэропорт 11 декабря.

22 ноября США ввели санкции против министра связи и информации Ирана. 18 ноября США решили восстановить санкции в отношении объекта в Фордо в Иране. 11 декабря США расширили список санкций по Ирану и добавили в него авиакомпанию Mahan Air, которая, по мнению американской стороны, перевозила оружие массового поражения и помогала бандформированиям в Йемене.

В мае 2018 года США обвинили Иран в обогащении урана и разработке ядерного оружия и объявили о намерении выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. После этого Вашингтон неоднократно вводил в действие старые санкции и объявлял о новых мерах против Тегерана.

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