Помпео предупредил Иран об ответе на атаки против США и их союзников

Соединенные Штаты «решительно отреагируют» на любые действия Ирана против американцев или их союзников. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в Twitter.

В своем сообщении глава американской дипломатии отметил, что США осуждают проведенную на этой неделе атаку на иракских солдат, за которую ответственен Иран. Также Соединенные Штаты предупредили, что намерены «решительно» ответить, если Иран и его доверенные лица нанесут вред персоналу США или их иракским партнерам.

We strongly condemn the Iranian proxy attack that wounded five Iraqi soldiers near the Baghdad Airport this week. To Iran’s leaders - the U.S. will respond decisively if #Iran or its proxies harm U.S. personnel or our Iraqi partners.