Пятилетняя девочка из России вошла в тройку самых богатых блогеров

Пятилетняя россиянка Анастасия Радзинская заняла третье место среди самых высокооплачиваемых блогеров мира. Рейтинг был опубликован на сайте журнала Forbes в среду, 18 декабря.

«Пятилетняя девочка, родом из России, стала одним из самых быстрорастущих блогеров благодаря видео на семи языках, в которых она играет со своим отцом на ее каналах, включая такой, как Like Nastya», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с девочкой сотрудничают крупные бренды, занимающиеся изготовлением игрушек и продуктов питания. Общая аудитория ее YouTube-каналов насчитывает 107 млн подписчиков. По оценкам Forbes, годовой доход пятилетней россиянки составил $18 млн без учета налогов, выплат агентам, менеджерам и адвокатам.

На второй строчке рейтинга разместился канал пятерых друзей о спортивных трюках Dude Perfect. Forbes оценил доход авторов в 2019 году в $20 млн. Первая строчка рейтинга досталась восьмилетнему Райану Каджи из Техаса. На канале Ryan ToysReview, посвященном игрушкам, за год он заработал $26 млн.

20 ноября Forbes назвал самых богатых российских Instagram-блогеров. Оказалось, что больше всех на рекламе зарабатывает телеведущая Ксения Собчак — ее доход оценивается в $1,6 млн.

В августе СМИ раскрыли доходы популярных российских блогеров. Лидером рейтинга стал Валентин Петухов с YouTube-каналом о технологиях и гаджетах Wylsacom.