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СМИ сообщили о смерти популярного в сети блогера-зэка

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Фото: youtube.com
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Бывший заключенный Сергей Новик, известный в сети под ником Мопс дядя Пес, скончался. Об этом сообщается на его YouTube-канале.

Информацию о смерти мужчины уже подтвердили администраторы под опубликованным видео с названием «Последнее видео Мопса... или Мопс, живи, ты сможешь!».

По предварительным данным, состояние блогера ухудшилось из-за употребления алкогольных напитков, и незадолго до смерти у него была диагностирована двусторонняя пневмония, пишет РЕН ТВ.

Новику было 46 лет, из которых 27 он провел в местах лишения свободы. В своих видео он рассказывал о жизни в тюрьме, на его канал было подписано около 450 тыс. человек, а общее число просмотров составило более 95 млн.

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