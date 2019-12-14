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YouTube назвал самые популярные клипы десятилетия

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Фото: Global Look Press/Sophia Kembowski/dpa
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Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных видеоклипов в период с 2010 по 2019 год. По данным ресурса, с 2010 года клипы посмотрели свыше 37 млрд раз.

Самым просматриваемым оказался ролик Луиса Фонси и Daddy Yankee на песню Despacito. Видео вышло в 2017 году и к настоящему моменту собрало более 6,5 млрд просмотров.

На втором месте – клип Эда Ширана Shape of You с 4, 5 млрд. При этом британец стал единственным исполнителем, попавшим в список лучших сразу дважды. Клип на его песню Thinking Out Loud занял 10 место.

Замкнул тройку лидеров видеоклип Виз Халифа на песню «See you again», пишет «Федеральное агентство новостей». В топ-10 вошли также Джастан Бибер «Sorry», Кэти Перри «Roar», Maroon 5 «Sugar», PSY и OneRepublic.

11 декабря соцсеть «ВКонтакте» назвала лучших артистов 2019 года. Первое место досталось Тиме Белорусских. Его треки пользователи прослушали свыше 1 млрд раз.

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