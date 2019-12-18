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Стоимость отелей в России ограничат на время ЧЕ-2020 по футболу

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Фото: ТАСС/Руслан Шамуков
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Российские власти ограничат стоимость гостиничных номеров на время матчей чемпионата Европы по футболу, которые пройдут в следующем году в Санкт-Петербурге. Соответствующее постановление правительства было подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым, сообщили «Известиям» в аппарате кабинета министров.

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Власти рассчитывают, что такое решение позволит предотвратить спекулятивный рост цен на гостиничные услуги в Северной столице. Самый дорогой номер категории «пять звезд» будет стоить не более полумиллиона рублей за сутки, а максимальная стоимость обычного одноместного или двухместного номера не будет превышать 30 тыс. рублей. При этом для отелей и хостелов, которые не имеют классификации, установлен ценовой диапазон от 1 тыс. до 5 тыс. рублей за сутки.

Согласно документу, ограничения вступят в силу за 10 дней до начала матчей. Именно к этому времени гостиницы должны подогнать свою ценовую сетку под указанные показатели.

Отмечается, что механизм сдерживания цен уже применялся правительством во время проведения чемпионата мира в 2018 году.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» от 19 декабря

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