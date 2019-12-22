Во всех Wi-Fi точках мира: звонки в Сбербанк из-за рубежа стали бесплатными

Большинство пользователей банковских услуг получили возможность позвонить в кредитную организацию из-за границы бесплатно — через Wi-Fi по мобильному приложению. Такая функция появилась в «Сбербанк Онлайн» в середине декабря . Однако первым сервис реализовал «Тинькофф» еще в 2014-м, за это время он появился еще в трех банках, а сейчас над внедрением технологии работают четыре кредитные организации из топ-30 . Хотя банки и так стараются сэкономить деньги клиентов, находящихся за границей, перезванивая им или минимизируя время ответа оператора, функция обращений через интернет позволит сохранить тысячи рублей каждому.

Во всех уголках

Крупнейший российский банк внедрил функцию звонков через «Сбербанк Онлайн» — теперь с кредитной организацией можно бесплатно связаться из-за границы по Wi-Fi. Новое меню появилось в мобильном приложении Сбербанка в середине декабря, узнали «Известия».

Раньше в кредитную организацию звонили только по телефону. Внутри страны это можно сделать по короткому номеру 900, при звонке с номеров пяти крупнейших российских сотовых операторов плата за него не взимается. Из-за границы с банком можно связаться по обычному городскому номеру, но оплатить звонок придется по тарифу зарубежного оператора. Теперь в настройках «Сбербанк Онлайн» можно подключить опцию, чтобы по умолчанию звонить в банк через интернет.

Эту технологию решили внедрить в мобильное приложение, потому что клиенты, желающие именно вживую общаться с банком, не будут тратить сотни рублей на оплату сотовой связи, сообщили «Известиям» в пресс-службе Сбербанка. Там ожидают, что функционал будет привлекательным примерно для 10% пользователей . Сейчас у Сбербанка 95 млн клиентов-физлиц, говорится на сайте кредитной организации.

ыи Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Однако госбанк не оказался новатором на рынке : возможность бесплатно позвонить в кредитную организацию через мобильное приложение по интернету из-за границы уже есть в «Тинькофф банке» с 2014 года, сообщил «Известиям» представитель компании. Аналогичная услуга также доступна в мобильном приложении Почта Банка, Ак Барс банка и ОТП, рассказали их представители.

Справка «Известий» Противостояние «Тинькофф» и Сбера за технологические новинки длится уже несколько месяцев. В ноябре основатель банка без отделений Олег Тиньков написал в своём Instagram, что Сбербанк заимствует его идеи, в частности, интерфейс приложения и функционал новостей в нем. Когда Тинькофф Банк запустил суперприложение, в сообщении об этом на сайте было подчёркнуто несколько букв: если их сложить, получалась фраза «Шах и мат Сбер, Яндекс и Мейл».

Позвонить из-за границы в Росбанк и «Открытие» можно бесплатно через сайт, рассказали в пресс-службах. В банк «Авангард» также можно позвонить через интернет-портал или по Skype. В «Авангарде» добавили: в некоторых европейских странах, в том числе — в Великобритании, Италии, а также в США, действуют бесплатные номера телефонов для связи с банком.

В ВТБ функцию звонков через мобильное приложение планируют реализовать в 2020 году. Звонить в Промсвязьбанк через мессенджеры, например — по What’s App, можно будет уже в первом квартале следующего года, над такой же технологией работает и ОТП Банк. Звонки через мобильное приложение рассматривают также Райффайзенбанк и Рокетбанк.

Плати или пиши

В других крупных финансовых организациях «Известиям» сообщили, что решить вопросы без доплаты за связь всегда можно через чат-бота в мобильном приложении или на сайте . Для этого нужен мобильный интернет или Wi-Fi, напомнили представители опрошенных банков. Вступить в текстовую беседу со специалистом также можно в привычных мессенджерах (What’s App, Viber, Facebook), рассказали в Райффайзенбанке, Совкомбанке и Связь Банке.

По подсчетам главы клиентской поддержки Рокетбанка Исмаила Алиева, чаще всего клиенты за границей решают вопросы через чат-бота: на этот способ приходится 93% обращений. Из-за рубежа пользователи звонят в экстренных ситуациях, например, при возникновении проблем с банкоматами или при оплате. Иногда они обращаются по телефону с просьбами быстро подсказать, где найти ближайший к ним терминал для снятия наличных.

Клиенты также часто интересуются стоимостью конвертации денег или просят заблокировать карту при её утере, рассказали в Ак Барс Банке. Иногда наоборот звонят, чтобы «пластик» разморозили : если клиент редко выезжает за рубеж, при оплате за границей срабатывает антифрод-система и карту блокируют по подозрению, что ее использует не настоящий владелец, а мошенник, дополнила начальник управления маркетинга и развития бизнеса банка «Левобережный» Кристина Шагимуллина.

сб Фото: Depositphotos

В Промсвязьбанке подчеркнули, что из-за границы в обычный будний день звонят не более 15 раз.

Чаще всего звонки из-за рубежа совершаются в сезон новогодних праздников и летних отпусков, рассказали в Абсолют Банке. Там добавили, что последние обращения, которые поступали в кредитную организацию, были из Занзибара, бывших союзных республик, США и Эстонии.

Хотя Сбербанк не первопроходец в реализации функции звонка из мобильного приложения, с учетом огромной клиентской базы это необходимый функционал — и теперь он доступен большинству российских пользователей банковских услуг , уверен управляющий директор агентства «Национальные кредитные рейтинги» Станислав Волков.

— Минута звонка, например, из США может стоить около 200 рублей. С учетом необходимости выслушать все пункты голосового меню и выбрать нужное, звонок может обойтись достаточно дорого — до 2 тыс. рублей за 10 минут, — посчитал Станислав Волков.

В ЦБ не ответили на вопросы «Известий» об обязанности банков обеспечить возможность связаться с кредитной организацией из-за рубежа бесплатно.