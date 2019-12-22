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Во всех Wi-Fi точках мира: звонки в Сбербанк из-за рубежа стали бесплатными

Однако первым такую функцию реализовал «Тинькофф» ещё в 2014 году
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Во всех Wi-Fi точках мира: звонки в Сбербанк из-за рубежа стали бесплатными
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2019-12-18 19:17:27
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Большинство пользователей банковских услуг получили возможность позвонить в кредитную организацию из-за границы бесплатно — через Wi-Fi по мобильному приложению. Такая функция появилась в «Сбербанк Онлайн» в середине декабря. Однако первым сервис реализовал «Тинькофф» еще в 2014-м, за это время он появился еще в трех банках, а сейчас над внедрением технологии работают четыре кредитные организации из топ-30. Хотя банки и так стараются сэкономить деньги клиентов, находящихся за границей, перезванивая им или минимизируя время ответа оператора, функция обращений через интернет позволит сохранить тысячи рублей каждому.

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Крупнейший российский банк внедрил функцию звонков через «Сбербанк Онлайн» — теперь с кредитной организацией можно бесплатно связаться из-за границы по Wi-Fi. Новое меню появилось в мобильном приложении Сбербанка в середине декабря, узнали «Известия».

Раньше в кредитную организацию звонили только по телефону. Внутри страны это можно сделать по короткому номеру 900, при звонке с номеров пяти крупнейших российских сотовых операторов плата за него не взимается. Из-за границы с банком можно связаться по обычному городскому номеру, но оплатить звонок придется по тарифу зарубежного оператора. Теперь в настройках «Сбербанк Онлайн» можно подключить опцию, чтобы по умолчанию звонить в банк через интернет.

Эту технологию решили внедрить в мобильное приложение, потому что клиенты, желающие именно вживую общаться с банком, не будут тратить сотни рублей на оплату сотовой связи, сообщили «Известиям» в пресс-службе Сбербанка. Там ожидают, что функционал будет привлекательным примерно для 10% пользователей. Сейчас у Сбербанка 95 млн клиентов-физлиц, говорится на сайте кредитной организации.

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телефон сбербанк
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Однако госбанк не оказался новатором на рынке: возможность бесплатно позвонить в кредитную организацию через мобильное приложение по интернету из-за границы уже есть в «Тинькофф банке» с 2014 года, сообщил «Известиям» представитель компании. Аналогичная услуга также доступна в мобильном приложении Почта Банка, Ак Барс банка и ОТП, рассказали их представители.

Справка «Известий»

Противостояние «Тинькофф» и Сбера за технологические новинки длится уже несколько месяцев. В ноябре основатель банка без отделений Олег Тиньков написал в своём Instagram, что Сбербанк заимствует его идеи, в частности, интерфейс приложения и функционал новостей в нем. Когда Тинькофф Банк запустил суперприложение, в сообщении об этом на сайте было подчёркнуто несколько букв: если их сложить, получалась фраза «Шах и мат Сбер, Яндекс и Мейл».

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Позвонить из-за границы в Росбанк и «Открытие» можно бесплатно через сайт, рассказали в пресс-службах. В банк «Авангард» также можно позвонить через интернет-портал или по Skype. В «Авангарде» добавили: в некоторых европейских странах, в том числе — в Великобритании, Италии, а также в США, действуют бесплатные номера телефонов для связи с банком.

В ВТБ функцию звонков через мобильное приложение планируют реализовать в 2020 году. Звонить в Промсвязьбанк через мессенджеры, например — по What’s App, можно будет уже в первом квартале следующего года, над такой же технологией работает и ОТП Банк. Звонки через мобильное приложение рассматривают также Райффайзенбанк и Рокетбанк.

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В других крупных финансовых организациях «Известиям» сообщили, что решить вопросы без доплаты за связь всегда можно через чат-бота в мобильном приложении или на сайте. Для этого нужен мобильный интернет или Wi-Fi, напомнили представители опрошенных банков. Вступить в текстовую беседу со специалистом также можно в привычных мессенджерах (What’s App, Viber, Facebook), рассказали в Райффайзенбанке, Совкомбанке и Связь Банке.

По подсчетам главы клиентской поддержки Рокетбанка Исмаила Алиева, чаще всего клиенты за границей решают вопросы через чат-бота: на этот способ приходится 93% обращений. Из-за рубежа пользователи звонят в экстренных ситуациях, например, при возникновении проблем с банкоматами или при оплате. Иногда они обращаются по телефону с просьбами быстро подсказать, где найти ближайший к ним терминал для снятия наличных.

Клиенты также часто интересуются стоимостью конвертации денег или просят заблокировать карту при её утере, рассказали в Ак Барс Банке. Иногда наоборот звонят, чтобы «пластик» разморозили: если клиент редко выезжает за рубеж, при оплате за границей срабатывает антифрод-система и карту блокируют по подозрению, что ее использует не настоящий владелец, а мошенник, дополнила начальник управления маркетинга и развития бизнеса банка «Левобережный» Кристина Шагимуллина.

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телефон сбербанк wi-fi
Фото: Depositphotos

В Промсвязьбанке подчеркнули, что из-за границы в обычный будний день звонят не более 15 раз.

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Чаще всего звонки из-за рубежа совершаются в сезон новогодних праздников и летних отпусков, рассказали в Абсолют Банке. Там добавили, что последние обращения, которые поступали в кредитную организацию, были из Занзибара, бывших союзных республик, США и Эстонии.

Хотя Сбербанк не первопроходец в реализации функции звонка из мобильного приложения, с учетом огромной клиентской базы это необходимый функционал — и теперь он доступен большинству российских пользователей банковских услуг, уверен управляющий директор агентства «Национальные кредитные рейтинги» Станислав Волков.

Минута звонка, например, из США может стоить около 200 рублей. С учетом необходимости выслушать все пункты голосового меню и выбрать нужное, звонок может обойтись достаточно дорого — до 2 тыс. рублей за 10 минут, — посчитал Станислав Волков.

В ЦБ не ответили на вопросы «Известий» об обязанности банков обеспечить возможность связаться с кредитной организацией из-за рубежа бесплатно.

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