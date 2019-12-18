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Собянин заявил о средней зарплате учителя в Москве в 115 тыс. рублей

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Средняя заработная плата учителей в Москве выросла с 2010 года в три раза и в настоящее время превышает 115 тыс. рублей. Об этом мэр города Сергей Собянин заявил в ходе выступления в Мосгордуме в среду, 18 декабря.

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«Сегодня заработная плата московских учителей, средняя зарплата — свыше 115 тыс. рублей. Это в три раза больше, чем в 2010 году», — цитирует Собянина RNS.

Росстат в начале ноября опубликовал данные о средней заработной плате учителей в период с января по сентябрь 2019 года. По информации ведомства, средняя зарплата учителей составляет 40 тыс. 377 рублей.

В пятерку регионов с самой большой средней зарплатой преподавателей входят Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва, Сахалинская область и Ненецкий автономный округ.

Самые низкие средние зарплаты у учителей в Северной Осетии — Алании, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии и Дагестане.

Также Собянин отметил, что с каждым годом всё больше учеников сдают единый госэкзамен (ЕГЭ) на 220 баллов и выше, сообщает НСН. По его словам, девять лет назад таких выпускников было 15%, а сейчас — более 40%.

Ранее в этот же день основатель проекта онлайн-образования Иван Петуховский рассказал, что самой востребованной профессией в 2020 году станет разработчик программного обеспечения.

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