Изменения в статью 302 Гражданского кодекса, которые фактически закрепляют «презумпцию добросовестного приобретателя», вступают в силу с 1 января 2020 года. О чем это говорит и как скажется на жизни россиян?

Принятый закон предусматривает полноценный механизм защиты прав собственности. Теперь муниципалитет или другие органы власти не смогут истребовать с человека квартиру, дом или другое жилье, если во время сделки покупатель опирался на сведения из Единого государственного реестра недвижимости. Для этого в документе даже заложено прямое основание для отказа в иске: если жилье перешло из государственной или муниципальной собственности к человеку более трех лет назад, то органы власти не могут требовать его вернуть.

Отдельно замечу: этот механизм правовой защиты распространяется в том числе и на тех, кто получил жилое помещение безвозмездно — например, в подарок или унаследовал от родственников. Документ устанавливает, что приобретатель, полагавшийся при сделке на данные государственного реестра, признается добросовестным, если суд не докажет, что он знал или должен был знать об отсутствии права на недвижимость у ее продавца.

Изменения в Гражданский кодекс, подписанные главой государства стали уже вторым пакетом законодательных инициатив Минэкономразвития и Росреестра, направленных на обеспечение прав добросовестных приобретателей. Первым пакетом стали принятые 2 августа 2019 года изменения в Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости». Они, кстати, также вступают в силу с 1 января 2020 года.

Согласно этому документу, добросовестный приобретатель может рассчитывать на компенсацию за утраченную недвижимость в размере кадастровой стоимости или причиненного в связи с этим реального ущерба. До этого сама сумма, гарантированная государством лицу, потерявшему жилье, была не более 1 млн рублей. Разумеется, купить квартиру на эти деньги почти нереально.

Вообще, конечно, это прорыв для новейшей истории России! То есть, если по иску госоргана или муниципалитета изымается имущество, но суд признает человека добросовестным приобретателем, государство возмещает ему полную стоимость жилого помещения. Это действительно революция!

Таким образом, оба закона, принятые в августе и декабре 2019 года, практически сводят на нет возможность органов публичной власти забрать квартиру или дом у добросовестного приобретателя. А даже если такое и произойдет — создают необходимые финансовые гарантии, соответствующего размера компенсации. Законопроекты первоначально разрабатывались Минэкономразвития, чтобы исполнить два постановления Конституционного суда Российской Федерации. Они как раз и были посвящены защите прав добросовестного приобретателя жилья. Но всё же до принятия этих законов неопределенность сохранялась: люди не были до конца уверены, что смогут получить компенсацию за утраченное по решению суда жилье.

Справочно хочу добавить пару слов об исках по истребовании имущества из чужого незаконного владения за первое полугодие 2019-го, в рассмотрении принимал участие Росреестр.

Всего по стране за первые шесть месяцев этого года было рассмотрено чуть более 900 исков (что на 12,5% меньше аналогичного периода прошлого года), из них около 250 — в отношении жилых помещений. При этом за этот период суд удовлетворил около 200 исков (22,4% от общего количества, то есть на 1,6% больше, чем за шесть месяцев 2018 года). И более 70 из них касались жилья. Чаще всего просьбы об истребовании жилых помещений из чужого незаконного владения удовлетворяли суды в Московской области, Москве и Санкт-Петербурге.

Автор — замминистра экономического развития РФ, руководитель Росреестра

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