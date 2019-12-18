В США 30 человек получили инфекцию после контактов с щенками

В 13 американских штатах 30 человек заразились острой кишечной инфекцией после контактов с щенками из зоомагазинов. Об этом 18 ноября сообщает New York Post со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике заболеваний при правительстве США (CDC).

«Результаты эпидемиологических и лабораторных исследований указывают на то, что контакт со щенками, особенно с теми, которые находятся в зоомагазинах, — наиболее вероятный источник этой вспышки», — рассказали в ведомстве.

По данным центра, на данный момент из-за инфекции Campylobacter jejuni (кампилобактериоз) госпитализированы четыре человека, о смертельных исходах не сообщалось. Случаи заражения зафиксировали в штатах Коннектикут, Мэриленд, Южная Каролина, Джорджия, Флорида, Теннесси, Кентукки, Огайо, Иллинойс, Миннесота, Вайоминг, Юта и Невада. Наибольшее число заразившихся — в Миннесоте, там от заболевания пострадали шесть человек.

Среди симптомов кампилобактериоза отмечаются диарея, лихорадка и спазмы желудка, которые начинаются спустя несколько дней после контакта с бактериями.

12 августа врачи рассказали о симптомах заражения организма паразитами.