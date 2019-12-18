Экс-агент Бэнкси рассказал, почему художника никогда не арестовывали

Бывший менеджер Бэнкси Стив Лазаридес объяснил, что стрит-арт-художника никогда не арестовывали благодаря экипировке и внешнему виду. Об этом он рассказал в интервью газете The Guardian.

«Секрет в куртках сигнального цвета и в использовании конусов для дорожных работ. Никто вас не остановит, если они у вас есть», — приводит его слова телеканал «360».

Лазаридес уточнил, что лишь однажды их с Бэнкси чуть не арестовали в Нью-Йорке: работа художника не понравилась проходившим мимо трансгендерам, которые посчитали ее гомофобной и обратились в полицию. Стив добавил, что они с Бэнкси всегда придумывали разные уловки для того, чтобы избегать арестов.

Стив Лазаридес работал с Бэнкси с 1997 по 2008 год сначала как фотограф, потом как агент. В настоящее время он крупный арт-дилер, но недавно, как писала в сентябре The Art Newspaper, признался в желании покинуть бизнес.

В конце октября сообщалось, что Лазаридес выпустит альбом с фотографиями Бэнкси. Он делал снимки на протяжении всего времени их общения. На фото лицо художника не запечатлено, но зато на них показано, как создавались самые известные его работы.