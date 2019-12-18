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Рейды по местам продажи пиротехники начались в Биробиджане

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Сотрудники правоохранительных органов и представители мэрии проверят места продажи пиротехники в Биробиджане. В ходе рейдов будут установлены места, где взрывоопасные изделия продаются нелегально.

По данным Государственного пожарного надзора, на учете находятся четыре места в крупных торговых центрах и сетевых магазинах, где уже продают или планируют продавать пиротехнические изделия. Торговля пиротехникой запрещена на рынках, остановках и в подземных переходах. Об этом сообщает ИА EAOMedia. В ходе рейдов специальная комиссия проверит соблюдение требований пожарной безопасности в местах торговли.

Рейды будут продолжаться до Нового года и в течение праздников.

Специалисты напоминают, что пиротехника низкого качества может нанести людям серьезные травмы и ожоги, а также стать причиной пожаров.

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