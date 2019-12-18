Топилин сравнил показатели рождаемости в России и Европе

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что показатели рождаемости в РФ выше, чем в большинстве развитых европейских стран.

Об этом он рассказал на парламентских слушаниях в Совете Федерации, на которых рассматривали демографическую ситуацию в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) и предлагали дополнительные меры по стимулированию рождаемости.

«Даже при тех коэффициентах, которые у нас есть сейчас, мы находимся в гораздо более хорошем положении, нежели чем большинство развитых европейских стран. Если мы возьмем Сингапур, Корею — суммарный коэффициент меньше единицы. Если мы возьмем с вами все страны Западной Европы, за исключением Франции, то там суммарный коэффициент гораздо ниже, чем в Российской Федерации», — приводит слова Топилина «РИА Новости» в среду, 18 декабря.

Отмечается, что с 1990 года в 16 регионах ЦФО без учета Москвы и Московской области численность населения сократилась на рекордные 3,3 млн человек.

13 декабря Росстат сообщил, что естественная убыль населения России за девять месяцев 2019 года составила 259,6 тыс. человек.

По итогам 2019 года естественная убыль населения станет самой высокой в стране за 11 лет. Предыдущий антирекорд был зафиксирован в 2008 году, когда превышение умерших над родившимися составило 362 тыс. человек.