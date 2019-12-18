Воспитательница разбила губу девочке в детсаду Новороссийска

Полиция Новороссийска проводит проверку по факту получения травмы шестилетней девочкой в детском саду. Воспитательница разбила ребенку губу из-за отказа есть обед.

По словам матери, девочка не хотела есть рыбный суп. Воспитательница попыталась силой затолкнуть ложку в рот своей подопечной. В результате у ребенка опухла нижняя губы и образовалась гематома. В детском саду матери сообщили, что девочка ударилась во время игры, сообщают «Кубанские новости».

Женщина написала заявление в правоохранительные органы. Сотрудники управления МВД проводят проверку по факту случившегося.

Ранее проверка информации о нанесении повреждений ребенку в детском саду была организована в Краснодаре. Мать заметила у мальчика травмы и предположила, что их причинила воспитательница.