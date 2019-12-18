Прямой эфир

Воспитательница разбила губу девочке в детсаду Новороссийска

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полиция Новороссийска проводит проверку по факту получения травмы шестилетней девочкой в детском саду. Воспитательница разбила ребенку губу из-за отказа есть обед.

По словам матери, девочка не хотела есть рыбный суп. Воспитательница попыталась силой затолкнуть ложку в рот своей подопечной. В результате у ребенка опухла нижняя губы и образовалась гематома. В детском саду матери сообщили, что девочка ударилась во время игры, сообщают «Кубанские новости».

Женщина написала заявление в правоохранительные органы. Сотрудники управления МВД проводят проверку по факту случившегося.

Ранее проверка информации о нанесении повреждений ребенку в детском саду была организована в Краснодаре. Мать заметила у мальчика травмы и предположила, что их причинила воспитательница.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Воспитатель детского сада в Ульяновске умерла от туберкулеза
После смерти ребенка в детском саду Удмуртии возбудили уголовное дело

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019