Генштаб РФ увидел в учениях НАТО подготовку к войне

Сценарии учений НАТО указывают на подготовку к крупному военному конфликту. Об этом заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов. Он отметил, что в Европе продолжают развертывать компоненты американских ПРО. Также активно продвигается тезис о российской военной угрозе, а учения преподносятся как мировая угроза. В Генштабе оценили и вероятность начала крупной войны в ближайшие 30 лет. По словам Герасимова, эта нестабильность связана с тем, что некоторые страны пытаются навязывать свои принципы другим – порой используя методы силы и давления, как политического, так и экономического. Чтобы избежать военных конфликтов, необходимо возобновить взаимодействие России и НАТО и решить скопившиеся проблемы.