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Путин 24 декабря встретится с руководством Госдумы и Совфеда

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин 24 декабря планирует провести встречу с руководством обеих палат российского парламента. Об этом рассказал вице-спикер Госдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

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По его словам, будут обсуждаться вопросы предстоящей весенней сессии парламента и вопросы, которые обсуждались на этой сессии. «Но если будет предоставлена возможность отдельной встречи руководителей фракций, то мы с председателями комитетов собираемся сегодня-завтра для того, чтобы обсудить те проблемы, которые мы бы хотели озвучить от имени «Единой России», — цитирует Неверова ТАСС.

Речь идет о вопросах инфраструктурной застройки при планировании строительства жилых домов и об освобождении от комиссии банка за оплату услуг ЖКХ, отметил он.

В ноябре Путин выступил на заседании съезда ЕР и призвал партию стать настоящим лидером, способным решать проблемы, не дожидаясь очередной «прямой линии» президента.

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