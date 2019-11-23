В Москве прошел съезд «Единой России»: самое важное

В субботу, 23 ноября, в Москве прошел 19-й съезд «Единой России», посвященный подготовке партии к выборам в Госдуму в 2021 году. Его посетил президент страны Владимир Путин. «Известия» приводят самые важные подробности прошедшего мероприятия.

Основная цель — нацпроекты

В ходе выступления на съезде Путин назвал главную задачу партии — реализация нацпроектов.

«Прошу сосредоточиться на достижении зримых результатов по всем национальным проектам, чтобы люди чувствовали позитивные перемены в своей жизни», — сказал глава государства.

Он отметил важность того, чтобы люди сами участвовали в этой работе и видели, что все совместные усилия направлены на позитивные изменения в жизни. По словам Путина, у членов партии нет морального права «что-то недоделать или схалтурить». Сейчас объединению нужны внутренние нравственные ориентиры и готовность их отстаивать.

Президент отметил, что партия приобрела статус ведущей и крупнейшей в стране благодаря тому, что «на сложнейших поворотах истории не боялась ответственности, брала эту ответственность на себя, на свои плечи, не боялась трудных решений, которые не приносят сиюминутной популярности и не дают дополнительных очков на выборах».

«Терзать и трясти чиновников на местах»

Президент также призвал партию добиваться от чиновников на местах нужных для граждан страны решений.

«Вы же видите, сами знаете, то больничку покажут развалившуюся, то еще что-то такое. На местах-то вы должны это видеть, если чиновники не видят. Терзать их, трясти, добиваться решения», — подчеркнул он.

Глава государства также добавил, что «Единая Россия» не должна автоматически соглашаться с любыми действиями чиновников, какими бы высокопоставленными они ни были. Он подчеркнул, что партия является мощной общенациональной общественно-политической организацией и силой, которая не должна соглашаться с мнением или действиями любого чиновника, даже если он считает себя ее членом и подчеркивает свою близость к ней.

По словам Путина, у ЕР и ее сторонников нет морального права «что-то недоделать или где-то схалтурить», необходима внутренняя нравственная позиция, а «словоблуды и конъюнктурщики «сдадут» не только партию, но и страну».

«Стесняющимся — выйти из партии»

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в первую очередь «Единая Россия» должна сохранить лидерство и продолжить курс на улучшение жизни граждан.

Он также отметил, что самовыдвиженцы из партии на выборах, прошедших в сентябре, скорее запутали избирателей, что не помогло их избранию. Там, где кандидаты не скрывали свою партийную принадлежность, результат оказался выше.

«Считаю, что кандидаты от «Единой России» должны гордиться своей партийной принадлежностью. А если кто-то стесняется быть в наших рядах, лучше выйти из партии, освободить место тем, кто верит в ее будущее», — подчеркнул премьер.

Новая программа

ЕР должна подойти к следующим думским выборам на пике сил, для этого нужно обновить партийную программу, отметил Медведев.

«Жизнь в стране меняется, у людей появляются новые запросы. Важно их учитывать и в действующей программе, и в той, с которой мы пойдем на парламентские выборы», — заявил он.

По мнению премьера, при разработке новой программы нужно опираться на предложения избирателей.

«По сути, они должны стать полноценными соавторами новой программы. Программа должна стать народной», — сказал он.

Медведев также предложил укрупнить партийные проекты по пяти направлениям: «Здравоохранение», «Образование», «Помощь пожилым», «Поддержка молодых семей», «Благоустройство городской среды».

Кадровая ротация

Съезд провел ротацию одного из руководящих органов партии — ее высшего совета. Из него были выведены восемь человек, в том числе депутат Госдумы Александр Карелин, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов, глава президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, бывший глава Калмыкии Алексей Орлов. Как заявил в ходе выступления на съезде председатель высшего совета Борис Грызлов, члены органа «в 2019 году приняли решение о выходе из его состава по сложившимся у них обстоятельствам».

Депутат Госдумы Александр Хинштейн и вице-губернатор Ленинградской области Сергей Перминов стали новыми заместителями секретаря генерального совета партии. Одновременно с этим на заседании были прекращены полномочия замсекретаря генсовета Виктора Селиверстова, теперь он сосредоточится на работе в Госдуме. Аналогичную должность покинул Евгений Ревенко, который возглавит рабочую группу партии по поддержке молодежных проектов.

Также в ходе съезда на должность замруководителя ЦИК «Единой России» был утвержден министр внутренней политики Нижегородской области Роман Любарский.

Кроме того, на съезде были вручены членские билеты партии ряду губернаторов и бизнесменов. В их числе оказались глава Крыма Сергей Аксенов, губернатор Брянской области Александр Богомаз, президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и многие другие.