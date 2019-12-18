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Названа возможная причина смерти бойца Нурматова после турнира по ММА

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Фото: соцсети
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Инсульт у бойца смешанных единоборств (MMA) из Узбекистана Бекзода Нурматова, умершего после турнира в Чечне, мог произойти на нервной почве. Об этом 17 декабря заявил президент организации Absolute Championship Akhmat (ACA) Алексей Яценко.

Как передает ТАСС, после боя у Нурматова не было никаких жалоб на здоровье, однако через некоторое время к медикам обратился его секундант, сказав, что бойцу плохо. Когда врачи пришли к нему, он был в сознании, но во время осмотра Нурматову стало хуже. Яценко отметил, что у Нурматова было очень высокое давление, что отражено в материалах проверки.

«Его быстро доставили в больницу, где выяснилось, что у него произошел инсульт. По заверениям секундантов, он после боя очень сильно нервничал и не мог успокоиться. На видео не было жесточайших ударов. Это большая трагедия», — рассказал Яценко.

Бекзод Нурматов умер 7 октября в возрасте 27 лет, через три дня после поединка на турнире ACA100 в Грозном. Сообщалось, что у бойца случился инсульт, его госпитализировали, но врачам не удалось его спасти.

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