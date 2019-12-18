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Задержаны еще трое подозреваемых в перестрелке под Ростовом

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В Белгородской области пограничниками задержаны еще трое подозреваемых по делу о перестрелке в Орловском районе Ростовской области в октябре. Об этом в среду, 18 декабря, сообщает СУСК России по Ростовской области.

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По данным ведомства, задержание прошло 16 декабря в населенным пункте Ровеньки, когда подозреваемые пытались пересечь российско-украинскую границу. Трое обвиняемых были ранее объявлены в международный розыск.

22 октября на животноводческой точке в хуторе Чернозубовка Ростовской области между местными жителями произошел конфликт из-за участков для выпаса скота. По данным РЕН ТВ, участниками конфликта стали представители фермерских семей Бациевых и Дакишвили, которые враждовали в течение нескольких лет.

Последний конфликт вспыхнул из-за того, что Бациевы засеяли поле, которое Дакишвили считали своим. Ссора переросла в перестрелку, пять из 14 мужчин погибли, еще двое были госпитализированы.

Сразу после произошедшего полиция начала розыск подозреваемых. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

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