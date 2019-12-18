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В России предложили штрафы за ложную маркировку продукции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Для производителей могут ввести отдельное наказание за недостоверную информацию о соответствии их продукции ГОСТу.

Чиновники обсуждают возможность штрафовать за это на сумму до 800 тыс. рублей, такие цифры прописаны в проекте Особенной части нового КоАП, выяснили «Известия». Уточняется, что речь в том числе об обозначении в маркировке, эксплуатационных или других документах.

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По оценкам чиновников, в среднем по стране до 25-30% товара — подделка

Национальные стандарты в обиходе, как правило, называют ГОСТами, а знак соответствия представляет собой овал с буквами РСТ (его часто ошибочно называют «Ростест»). Иногда производители не используют эмблему, а печатают на упаковке «Сделано по ГОСТу» и тому подобные фразы.

Сейчас, если производитель будет выдавать не соответствующий ГОСТу товар за сделанный по нацстандарту, его можно привлечь к ответственности за обман потребителей. Если покупателю соврали о потребительских свойствах или качестве товара, нынешняя редакция КоАПа подразумевает штраф до 500 тыс. рублей для юрлиц.

На упаковке и в маркировке более чем 40% испытанных Роскачеством товаров заявлено их соответствие национальным стандартам, рассказали в организации. Но исследования показали, что в среднем треть указанным ГОСТам не соответствует, сообщили там.

В целом отсылка к стандарту — беспроигрышный маркетинговый ход, ведь авторитет ГОСТа для потребителя довольно высок. Нельзя допустить его обесценивания, поэтому усиление ответственности за неправомерное использование весьма своевременно, считают в Роскачестве.

Подробнее — в материале «Известий»:

ГОСТы дорогие: за ложную ссылку на стандарт предложили ввести штрафы

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