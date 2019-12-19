Ускользающая красота: почему в пещеру Шове не пускают туристов

18 декабря 1994 года спелеолог Жан-Мари Шове с двумя спутниками обнаружил в ущелье Пон-д’Арк во французском департаменте Ардеш неизвестную до того пещеру. Стены подземелья украшали рисунки, сделанные руками доисторических людей. Пещера, получившая имя первооткрывателя, была сразу же закрыта для посещения неспециалистами. Об истории уникального объекта — в галерее «Известий»
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Фото: Getty Images/Patrick Aventurier
Специалисты оценивают возраст изображений в 35-36 тыс. лет. Это старейшие известные нам произведения искусства
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Фото: Getty Images/Patrick Aventurier
В пещере продолжаются консервационные работы, призванные обеспечить сохранность рисунков для будущих поколений
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Фото: Getty Images/Patrick Aventurier
Пещера использовалась древними людьми, принадлежавшими к ориньякской культуре, существовавшей в верхнем палеолите
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Фото: Getty Images/Patrick Aventurier
На стенах пещеры реалистично изображены дикие туры, горные козлы, львы, мамонты, шерстистые носороги и другая верхнепалеолитическая фауна
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Фото: Getty Images/Patrick Aventurier
Эти красные пятна — частичные отпечатки ладоней древних художников. Что они символизируют, остается предметом споров
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Фото: Getty Images/Patrick Aventurier
В пещере обнаружено 442 изображения животных, покрывающих более 35 тыс. кв. м поверхности стен пещеры
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Фото: Getty Images/Patrick Aventurier
Первыми обитателями Шове были пещерные медведи. В пещере найдено 190 черепов этих вымерших млекопитающих, а также кости одного тура и двух волков
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Фото: Getty Images/Patrick Aventurier
В пещеру пускают только ученых. Для публики неподалеку построена точная копия Шове, пещера Пон-д’Арк
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Фото: Getty Images/Patrick Aventurier
Знаменитая «стена львов». Великий немецкий режиссер Вернер Херцог, снявший о Шове документальный фильм «Пещера забытых снов», признался, что был особенно потрясен живостью и динамикой этих рисунков
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Фото: Getty Images/Patrick Aventurier
Общая площадь пещеры составляет около 8,5 тыс. кв. м. Сохранность рисунков объясняется климатическими условиями в подземном зале (постоянная температура и высокая влажность), а также тем, что люди не заходили в пещеру не менее двух десятков тысяч лет
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Фото: Getty Images/Patrick Aventurier
С 2014 года пещера входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО
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