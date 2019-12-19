Ускользающая красота: почему в пещеру Шове не пускают туристов

Общая площадь пещеры составляет около 8,5 тыс. кв. м. Сохранность рисунков объясняется климатическими условиями в подземном зале (постоянная температура и высокая влажность), а также тем, что люди не заходили в пещеру не менее двух десятков тысяч лет