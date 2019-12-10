Глубокий андеграунд: что нашли спелеологи в неизведанной пещере Омана

Хаджар — горы, расположенные на территории Омана. Они труднопроходимы, состоят из отвесных скал и глубоких каньонов, провалов и пещер, образовавшихся под воздействием воды и ветра. Люди в горной местности, лишенной растительности, практически не селились, благодаря чему здесь сохранились редкие виды животных — аравийский тар и южноаравийский леопард. Многочисленные пещеры Хаджара привлекают любителей острых ощущений со всего мира. Здесь расположена знаменитая Маджлис аль-Джинн — одна из самых больших в мире и Аль-Хотта — одна из древнейших в мире. На днях специалисты решили изучить самую глубокую местную пещеру. Как это происходило — в фотогалерее «Известий»