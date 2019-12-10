Глубокий андеграунд: что нашли спелеологи в неизведанной пещере Омана

Хаджар — горы, расположенные на территории Омана. Они труднопроходимы, состоят из отвесных скал и глубоких каньонов, провалов и пещер, образовавшихся под воздействием воды и ветра. Люди в горной местности, лишенной растительности, практически не селились, благодаря чему здесь сохранились редкие виды животных — аравийский тар и южноаравийский леопард. Многочисленные пещеры Хаджара привлекают любителей острых ощущений со всего мира. Здесь расположена знаменитая Маджлис аль-Джинн — одна из самых больших в мире и Аль-Хотта — одна из древнейших в мире. На днях специалисты решили изучить самую глубокую местную пещеру. Как это происходило — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Christopher Pike
В горах Хаджар практически нет горных перевалов, никакой транспорт, кроме воздушного, здесь не пройдет, поэтому добираться до пещеры членам экспедиции пришлось на военном вертолете
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Фото: REUTERS/Christopher Pike
Спуск обещал быть очень непростым, поэтому перед экспедицией спелеологи прошли серьезную подготовку
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Фото: REUTERS/Christopher Pike
Прибыв на место, они разбили лагерь рядом со входом в пещеру — здесь придется задержаться не на один день
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Фото: REUTERS/Christopher Pike
Чтобы добраться до дна пещеры, пришлось использовать альпинистское снаряжение
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Фото: REUTERS/Christopher Pike
Дно пещеры оказалось покрыто водой
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Фото: REUTERS/Christopher Pike
Тем не менее спелеологам удалось найти сухое место и разбить под землей временный лагерь
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Фото: REUTERS/Christopher Pike
Вода пришлась весьма кстати — исследователи смогли приготовить под землей полноценный ужин
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Фото: REUTERS/Christopher Pike
Здесь же пришлось устроиться на ночевку
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Фото: REUTERS/Christopher Pike
После возвращения к солнечному свету даже опытным исследователям подземелий требуется некоторое время на восстановление
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Фото: REUTERS/Christopher Pike
Теперь членам экспедиции предстоит описать и проанализировать всю добытую информацию о самой глубокой во всем регионе Персидского залива пещере
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