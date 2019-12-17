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Победителей туристического конкурса наградили в Курске

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Состоялась церемония награждения победителей конкурса «Курск туристический – 2019». В нем приняли участие 36 организаций и курян, работающих в сфере туризма, общественного питания, а также изготовления сувенирной продукции.

«Курский регион богат своей историей — мы с вами идем к 1000-летию, у нас много возможностей для развития туризма и паломничества. Нужно создать все условия, чтобы отдыхать в Курске было престижно и комфортно», — подчеркнул глава города Виктор Карамышев.

Жюри оценивало конкурсантов в семи номинациях, отмечает «Курская правда».

Ранее два туристических проекта Курской области вышли в финал регионального конкурса всероссийской туристической премии «Маршрут года». Это маршрут «Соловьиный край России» и фестиваль «Дни жатвы».

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