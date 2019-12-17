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Стали известны планы Трампа посетить экономический форум в Давосе

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Фото: TASS/Imago/Xu Jinquan
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Президент США Дональд Трамп планирует посетить Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе (Швейцария). Об этом во вторник, 17 декабря, сообщило агентство Reuters со ссылкой на знакомый с расписанием американского лидера источник.

В этом году американский лидер пропустил ВЭФ по причине бюджетного кризиса, из-за которого правительство Соединенных Штатов частично прекратило свою работу. В 2018 году президент форум посещал.

ВЭФ-2020 пройдет в следующем году с 21 по 24 января.

Ранее 17 декабря стало известно, что рейтинг популярности Трампа достиг пика за последние полгода. В симпатии к нему признались 43% избирателей.

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