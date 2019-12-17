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Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»

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В Нижнем Новгороде проходит один из этапов полевых испытаний боевой машины 2С38 с кодовым названием «Деривация». Соотвествующие кадры во вторник, 17 декабря, опубликовал телеканал «Звезда».

На видео попал момент стрельбы из 57-мм пушки, установленной на боевой машине. Также на кадрах показано, как «Деривация» передвигается по снегу.

Отмечается, что боевая машина весит около 23 тонн, что обеспечивает ей не только плавучесть, но и возможность стрельбы из положения на плаву. Она управляется дистанционно экипажем из трех человек. «Деривация» способна в том числе эффективно поражать беспилотники, крылатые ракеты и ударные элементы систем высокоточного оружия ВТО.

28 ноября агентство Ihlas Haber опубликовало видео предположительно испытаний поставленных Турции зенитно-ракетных комплексов С-400 на истребителях F-16 Fighting Falcon.

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