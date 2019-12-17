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Рождественская песня Мэрайи Кэри возглавила чарт Billboard Hot 100

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Фото: youtube.com
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Песня американской певицы Мэрайи Кэри All I Want for Christmas is You впервые возглавила чарт Billboard Hot 100. Это произошло через 25 лет после релиза.

Теперь у исполнительницы 19 песен, занимавших первое место в хит-параде Billboard Hot 100, пишет BuzzFeed News. Кэри уступает только The Beatles, чьи песни возглавляли список 20 раз.

Певица выложила пост в Twitter с воздушными поцелуями и подписью: «Мое состояние сейчас».

Сингл является одной из самых известных рождественских песен. Она также звучит во многих популярных фильмах, например в картине «Реальная любовь», сообщает телеканал «360».

11 декабря сообщалось, что певца Эда Ширана признали артистом десятилетия в Великобритании. У исполнителя больше всех синглов, занимавших первые места в хит-парадах (12). Кроме того, альбомы и синглы артиста в сумме провели на вершине чартов больше всего времени — 79 недель.

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