Пол Маккартни обнародовал две новые песни

Британский певец и композитор, бывший участник группы The Beatles Пол Маккартни опубликовал на YouTube две новые песни, сообщает в пятницу, 22 ноября, ETCanada.

Композиции под названием Home Tonight и In A Hurry музыкант записал в 2018 году во время работы над альбомом Egypt Station.

По данным издания, оба трека выйдут на семидюймовых виниловых пластинках, которые поступят в продажу 29 ноября.

В сентябре прошлого года новый альбом Пола Маккартни Egypt Station занял первую строчку американского чарта Billboard 200. Музыкант возглавил рейтинг впервые с 1982 года. Тогда он занимал лидирующую позицию со своим четвертым сольным альбомом Tug of War («Перетягивание каната») в течение трех недель подряд.